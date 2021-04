Bimba contesa tra i genitori, la mamma si difende in Aula

(ANSA) - ORISTANO, 26 APR - Nuova udienza del processo per la bimba contesta tra la madre che vive nell'Oristanese e il padre che abita nel Lazio, la prima accusata di sottrazione di minore per aver portato la piccola in Sardegna evitando il ricongiungimento con il papà, il secondo di lesioni. Oggi è stata sentita la mamma, difesa dall'avvocata Cristina Puddu, che ha risposto alle domande di giudice e pubblico ministero in merito agli episodi a lei contestati.

"La mia assistita - riferisce all'ANSA l'avvocata - ha risposto a tutte le domande, spiegando che ogni volta il marito veniva avvisato per tempo dell'impossibilità di poter portare la bambina in Lazio fornendo anche le motivazioni degli impedimenti". La mamma ha anche raccontato di aver avuto paura per quegli incontri con l'ex marito a causa di precedenti episodi di maltrattamenti: aveva chiesto, infatti, che i colloqui avvenissero in luoghi protetti, arrivando ad autodenunciarsi per la sottrazione della figlia. Il processo è stato aggiornato al prossimo 7 giugno, quando saranno sentiti alcuni testimoni. Altre udienze sono state già fissate fino a novembre. (ANSA).