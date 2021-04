Vaccini: Lazio, a 25% vaccinabili prima dose,11% immunizzato

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Il Lazio oggi supererà la soglia di 1 milione e 745 mila somministrazioni. Le percentuali di somministrazioni della prima e della seconda dose di vaccino rispetto ai cittadini prenotati sono: per gli over 80 prima dose 99%, seconda dose 77%; over 70: prima dose 67%, seconda dose il 19%; over 60: prima dose 58%, seconda dose 14%. Il 25% dell'intera popolazione target della regione Lazio (maggiori dei anni 16) ha ricevuto la prima dose e l'11% ha ricevuto la seconda dose.

Partiranno da domani sera a mezzanotte le prenotazione per le persone con comorbidità (categoria 4), come da tabella 3 del piano nazionale vaccinale, delle classi d'età 50 - 59 anni (nati nel 1971 - 1962). (ANSA).