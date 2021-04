Tennis, Belgrado: Daniel va ko e Berrettini vola in finale

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Impresa di Matteo Berrettini che si è qualificato per la finale del Serbia Open, torneo di tennis Atp 250 con un montepremi di 650.000 euro, che si disputa sulla terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si allena regolarmente Novak Djokovic).

Il tennista romano poco fa in semifinale ha battuto il giapponese Taro Daniel, n.126 dell'Atp, ripescato in tabellone come 'lucky loser' (nel turno decisivo era stato battuto da Gianluca Mager). Di 6-1, 6-7 (5-7), 6-0 il punteggio a favore di Berrettini che in finale adesso dovrà vedersela contro il russo Aslan Karatsev, rivelazione del 2021, che ha sconfitto dopo oltre tre ore e mezza di battaglia proprio Djokovic in tre set, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4. (ANSA).