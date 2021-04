Pugilato: Mondiale Superpiuma, vittoria fulminea per Magnesi

(ANSA) - ZAGAROLO, 23 APR - E' durato appena 50 secondi il match per il titolo mondiale dei pesi superpiuma Ibo sul ring del PalaSport di Valle Martella a Zagarolo, tra Michael 'Lone Wolf' Magnesi e lo sfidante sudafricano Khanyile Bulana. Un micidiale gancio destro, primo colpo dell'incontro, di Magnesi ha steso Bulana, che è andato al tappeto, visibilmente scosso.

Poi l'arbitro ha dichiarato la fine dell'incontro, sancendo il Ko tecnico.

Ora Magnesi, nato a Palestrina e residente a Cave, potrebbe andare a difendere il titolo in America, da dove ha ricevuto delle offerte. "Mi aspettavo che il match finisse prima del limite, ma non così presto - il commento di Magnesi -. Ho studiato bene l'avversario e ho preparato bene questo colpo, che mi è riuscito subito. La vittoria è la cosa in primis, ma se avessi fatto qualche round in più non mi sarebbe dispiaciuto, perché mi sono preparato a lungo per questa sfida. Ora non vedo l'ora di ricevere una certa telefonata e di volare in America.

Il mio sogno sarebbe di affrontare il campione del mondo Wbc Oscar Valdez, lo sfiderei anche domani". (ANSA).