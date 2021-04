Vaccini: Lazio,oltre 10% popolazione ha fatto doppia dose

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Nella nostra regione un cittadino su quattro ha ricevuto almeno una dose di vaccino e le seconde dosi hanno superato il 10 per cento del totale della popolazione regionale". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato durante l'inaugurazione del nuovo hub vaccinale a Tor Vergata."Il 99 per cento degli over 80 ha ricevuto almeno una dose e il 75 per cento degli over80 che ha completato il percorso vaccinale - ha aggiunto -. Il 65 per cento della fascia 70-79 anni ha ricevuto almeno una dose e il 16 per cento la doppia dose di vaccini. Il 57 per cento 60-69 ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 13 per cento anche la seconda. Sono oltre 40mila le prenotazioni nei 5 nuovi hub. Dalla prossima settimana partiremo con la fascia 50-59 anni con comorbilità, la platea è di circa 185mila persone, e a seguire per la classe d'età 59/58 anni. L'obiettivo - ha ribadito D'Amato - è fare almeno due milioni somministrazioni al mese". (ANSA).