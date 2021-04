Maxi furto in bar a Roma, bottino da 100mila euro

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Furto da centomila euro in un bar a Roma. I ladri hanno fatto un buco in un garage per intrufolarsi nel bar di via Acerenza, in zona Appia. Hanno rubato gioielli e circa 70mila euro in contanti dalla cassaforte, 10mila euro di sigarette e altrettanti di gratta e vinci. Sul posto, chiamati all'alba di ieri, la polizia che indaga sulla vicenda. (ANSA).