Dai giovani all'elettrico,il Rally Italia Talent corre nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Il Rally Italia Talent targato Aci corre nel Lazio. Concluse le prime 2 prove in Sardegna e Sicilia, prende il via oggi la prima giornata della terza elezione regionale della ottava edizione del Grande Fratello dei motori sul Circuito Internazionale di Viterbo, che vede ancora Suzuki come sua auto ufficiale mettendo a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo.

Oltre 400 gli iscritti in questa Selezione con 18 presenze in rosa e 29 Under 18, mentre saranno 12 gli amici disabili che affronteranno le stesse Prove degli altri iscritti con la Suzuki Swift con comandi speciali della Handytech di Moncalvo d'Asti. Tante le novità di questa 8^ edizione che con ACI e Suzuki promuovono in pista la transizione dei giovani alla mobilità elettrificata e sostengono la passione dei disabili. Rally Talent Ability: per la prima volta, grazie all'iniziativa Rally Talent Ability, affiliata all'Aci e riconosciuta dal Coni, i disabili potranno partecipare, gratuitamente, a tutte le fasi di Aci Rally Italia Talent sfidando gli altri concorrenti ad armi pari grazie a una Suzuki Swift speciale messa a loro disposizione da Suzuki Italia, con un allestimento particolare, studiato con la collaborazione dell'azienda Handytech di Moncalvo d'Asti.

Largo ai giovani: in questa edizione Aci Rally Italia Talent integra il progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da Aci E Suzuki, che consente per la prima volta a chiunque abbia compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport Hybrid dotata di doppi comandi. Scopri il Rally che c'è in te: questo è in due parole Aci Rally Italia Talent, un Format sportivo ideato nel 2014 da Renzo Magnani e organizzato in collaborazione con Aci Sport, aperto a tutti, con o senza esperienza di gare, dove conta solo ed esclusivamente l'attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, in particolare a chi non ha mai corso e aperto anche ai minorenni, l'opportunità di realizzare un sogno: partecipare gratuitamente almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally. Le iscrizioni per le prossime 6 Selezioni regionali sono ancora aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).