Roma-Atalanta 1-1

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Roma e Atalanta 1-1 (0-1) in una partita della 32/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 19' pt con Malinovskyi, poi dominano e in tre occasioni sfiorano il raddoppio. Il match cambia quando, al 24' st Gosens si fa espellere per doppia ammonizione e la Dea rimane in dieci. Così l'ex Cristante la punisce con una 'rasoiata' al 30' st e finisce in parità. (ANSA).