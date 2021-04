Pugilato: domani c'è Mondiale Superpiuma a Zagarolo

(ANSA) - ZAGAROLO, 22 APR - Dopo dodici anni, domani la Grande Boxe torna su Rai 2, ed è un ritorno con un titolo mondiale in palio, quello dei superpiuma Ibo (diretta ore 23.40) per il quale si affronteranno Michael 'Lone Wolf' Magnesi e il sudafricano Khanyile Bulana. Tutto ciò grazie alla collaborazione tra RaiSport, la Fpi e il suo advisor Artmediasport.

Oggi presso Palazzo Rospignosi di Zagarolo, si è svolta la cerimonia ufficiale del peso di questa sfida che è il match clou della riunione organizzata dalla BBT Boxing Team di Davide Buccioni e da A&B Events di Alessandra Branco, e che ha il patrocinio del Coni. Si svolgerà sul ring del nuovissimo PalaSport di Valle Martella a Zagarolo, che sarà inaugurato proprio in quest'occasione. Quanto al peso dei due pugili, il responso è stato Michael Magnesi 58,4 Kg e Khanyile Bulana 57.5 Kg. Da seguire, nel sottoclou, l'incontro del promettentissimo peso welter romano Pietro 'The Butcher' Rossetti che sfiderà l'ungherese Oskar Fiko. (ANSA).