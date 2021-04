Droga: arrestato a Milano latitante Calì

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Antonino Calì, noto narcotrafficante vicino ad organizzazioni di stampo mafioso, è stato arrestato a Milano. Lo ha reso noto la Polizia di Stato.

Calì, ricercato in quanto destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione per 29 anni e 8 mesi di reclusione, si era reso irreperibile il 3 ottobre 2018 a Roma, quando era evaso dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari manomettendo il braccialetto elettronico che portava addosso.

Localizzato in Spagna, a Valencia, è stato arrestato dopo essere tornato a Milano, sua città natale, dagli uomini della Squadra Mobile che lo hanno trovato in un appartamento in affitto in via Paolo Frisi.

Il latitante arrestato deve rispondere di associazione a delinquere, traffico e spaccio, in particolare in connessione con il clan camorristico dei 'Pagnozzi', che ha la sua roccaforte in provincia di Napoli. (ANSA).