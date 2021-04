Superlega: Agnelli buca un pallone, murales vicino a Figc

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Il Golpe fallito". È questo il titolo del murales comparso ieri sera in via Caccini a Roma, vicino la sede della Figc in via Allegri, ad opera di Laika, uno dei nomi di punta della street art romana.

L'opera mostra Andrea Agnelli che buca un pallone facendo definitivamente tramontare l'ipotesi della Superlega. "Hanno provato a dare il colpo di grazia al gioco più bello del mondo, a distruggere il principio fondante dello sport per cui tutti possono partecipare e vincere - si legge nella didascalia postata sui social -. E invece i 'fedeli alla tribù' stavolta hanno avuto la meglio sui loschi affari di chi voleva bucarci i sogni". "Il tentativo di creare una competizione a invito riservata ai club più ricchi è la morte dei sogni dei tifosi di tutto il mondo - è invece il commento di Laika -, ed è la morte del calcio stesso. Lo sport dovrebbe insegnare che con la fantasia, il talento e l'allenamento tutti possono provare a vincere. La Superlega, in nome di un business sempre più monopolizzato, sconfessa definitivamente questo sogno". (ANSA).