Ragazzo aggredito: indagati ottengono domiciliari

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Vanno agli arresti domiciliari Lorenzo Farina e Chiristian Marozza, i due giovani accusati del pestaggio di un 17enne avvenuto a Colleferro sabato scorso. Lo ha deciso il gip di Velletri che non ha convalidato il fermo ma ha emesso una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari ."Esiste il pericolo, concreto ed attuale, che gli indagati commettono altri delitti della stessa specie e segnatamente che, ove non sottoposti a misure, possono perseverare nella realizzazione di gravi delitti con violenza alla persona", fferma il gip di Velletri, Ilaria Tarantino. "Ciò emerge - scrive il gip - dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità di indagati, desunta dalla condotta degli stessi tenuto in occasione dei fatti per cui si procede in occasione delle pregresse liti avvenute sempre per i medesimi futili motivi. Gli indagati non hanno esitato ad aggredire la vittima colpendola con un pugno sul volto e facendola rovinare per terra e facendole sbattere la testa e ed hanno poi infierito colpendola con un calcio in pieno viso mentre era per terra, ponendo in pericolo la sua integrità fisica. Il tutto per banali motivi". Per il giudice "va osservato che gli indagati, seppure formalmente incensurati, non sono nuovi ad episodi del genere, essendo già stati coinvolti in analoghe vicende, sempre ai danni del 17enne, dei suoi amici e di altri giovani del luogo". (ANSA).