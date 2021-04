Pugilato: Magnesi-Bulana, un Mondiale torna sulla Rai

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Dopo dodici anni la Grande Boxe torna sugli schermi della televisione pubblica, nello specifico Rai 2.

Gli ultimi due eventi trasmessi risalgono al 2009: il 9 maggio per la sfida a Roma tra i welters 'Bucetto' Petrucci e José Luis Cruz, e il 16 maggio sempre a Roma con il Mondiale Wbc dei massimi leggeri tra Giacobbe Fragomeni e Kryszstof Wlodarczyk.

Ora ci sarà, venerdì sul ring del nuovissimo PalaSport di Valle Martella a Zagarolo, il match per il titolo mondiale Ibo dei Superpiuma tra il campione in carica Michael "LoneWolf" Magnesi e lo sfidante sudafricano Khanyile Bulana, organizzato da Davide Buccioni e da A&B Events di Alessandra Branco, con la collaborazione della Fpi e di Artmediasport e il patrocinio del Coni.

E proprio il presidente del Coni Giovanni Malagò ha voluto essere presente in questo momento di grande rilancio dei guantoni: "Sono contento del ritorno della boxe su Rai 2 - ha detto oggi Malagò, nel corso della presentazione in streaming dell'evento - perché ho grandi aspettative per questa disciplina. Questo Mondiale sarà un match combattuto, e dal punto di vista tecnico e organizzativo rappresenta un elemento di assoluta credibilità. Un valore in più l'intuizione del Presidente D'Ambrosi che ha coinvolto tre campionissimi come Cammarelle, Damiani e Oliva". Il promoter della BBT Boxing Team Davide Buccioni ha presentato il programma della serata: "Una fight carddi grande valore - ha sottolineato -. Sono sicuro che ripagherà ogni sforzo organizzativo e segnerà l'inizio di una nuova avventura professionale in America che vedrà protagonista Magnesi". Così' nel programma della riunione c'è anche l'incontro che vedrà impegnato uno dei migliori prospetti del panorama professionistico italiano, il peso welter Pietro 'The Butcher' Rossetti opposto all'ungherese Oszkar Fiko. (ANSA).