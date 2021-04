Europei: a Roma pronto piano fan zone, 'più grande d'Europa'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Nonostante le limitazioni provocate dalla pandemia, Roma avrà la fan zone più estesa d'Europa in vista dei prossimi Europei di calcio. Dai Fori Imperiali fino al Pincio, e il cuore sarà a Piazza del Popolo con il Football Village.

L'iniziativa è stata presentata oggi alla terrazza dei Mercati di Traiano, assieme ad alcune delle iniziative che ci saranno nella Capitale per l'avvicinamento alle 4 partite degli Europei che Roma ospiterà.Presenti la sindaca Virginia Raggi, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, il presidente del Coni Giovanni Malagó, il numero uno di Sport e Salute Vito Cozzoli, il presidente della Figc Gabriele Gravina e Daniele Frongia, assessore allo Sport e commissario straordinario Uefa Euro 2020.

"Avremo un mese denso di iniziative a corollario delle gare sportive, un mese di cultura, sport, intrattenimento, musica e spettacolo nel pieno rispetto delle normative anti Covid che ci verranno indirizzate - ha assicurato Daniele Frongia -. La citta' e' assolutamente preparata per offrire ai turisti, ai cittadini e ai tifosi che potranno assistere di persona alle gare un momento di convivialita' e di socialita' di cui abbiamo fortemente sentito la mancanza in questi ultimi mesi".

Tutti i dettagli e le iniziative saranno disponibili su euro2020roma.com, sito che a breve sarà attivo. (ANSA).