Covid: manifestazione davanti Camera, centro 'presidiato'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Centro storico super presidiato per la manifestazione di oggi pomeriggio a piazza Montecitorio organizzata da "Riapriamo l'Italia". Gli organizzatori hanno chiesto un preavviso per cento persone, ma non non si esclude una partecipazione maggiore dovuta al tam tam sui social.

Stamattina in centro anche il sit-in dei lavoratori Alitalia con attimi di tensione quando i manifestanti hanno raggiunto piazza Venezia bloccando il traffico. (ANSA).