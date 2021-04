Arriva 'Multisala', il nuovo album di Franco 126

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Anticipato dall'introspettiva e ispirata 'Che senso ha' e dopo il grande successo di 'Stanza singola', esce il 23 aprile il nuovo album di Franco126 'Multisala' per Bomba dischi/Island. Dieci tracce che raccontano la realtà vista attraverso gli occhi dell'artista romano e interpretata dalla sua scrittura elegante in grado di evocare immagini vivide. Lo stile di questo ultimo lavoro di Franco 126, che è una naturale prosecuzione del disco precedente, è come sempre malinconico e nostalgico. Come i pezzi più amati dall'artista romano, 'Bene' di Francesco De Gregori, 'Cercami' di Renato Zero e 'Mille giorni di te e di me' di Claudio Baglioni. Oltre all'amore, declinato in varie sfaccettature, nel disco si racconta l'amicizia, il passare del tempo, una notte surreale. Una grande varietà di temi che si riflette nella musica, ancora una volta interamente a cura di Stefano Ceri e dove l'ormai canonico richiamo al cantautorato italiano classico si accompagna a sonorità funk, echi di bossa nova e ballad senza senza tempo, come il primo singolo che anticipa il disco, 'Blue Jeans', che vanta la collaborazione di Calcutta ed è già stato certificato disco d'oro. Il nuovo lavoro è disponibile in cd, vinile e special pack con all'interno vinile autografato, cd, e kit cinema. Franco126 sarà in concerto in due serate importanti, prodotte da Vivo Concerti, che lo vedranno esibirsi per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 5 novembre e su quello del Palazzo dello Sport di Roma il 10 novembre. Per info: www.vivoconcerti.com (ANSA).