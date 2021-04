Vaccini: Lazio, 27 aprile al via prenotazioni under 60

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Martedì 27 aprile nel Lazio (ovvero il 26 aprile a mezzanotte) si apriranno le prenotazioni per gli under 60: si partirà per chi è nato nel 1962-1963 ovvero per chi ha 59 e 58 anni. La Regione ha atteso la decisione dell'Ema per aprire le prenotazioni agli under 60 ai quali saranno destinati tutti i vaccini, compreso Astrazeneca ma su base volontaria.

Con la decisione dell'Ema si sbloccherà anche la situazione dei due maxi hub di Valmontone e Tor Vergata la cui inaugurazione era prevista il 19 aprile. (ANSA).