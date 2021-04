Superlega: Roma "noi contrari, il calcio è per tutti"

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "L'AS Roma è fortemente contraria a questo modello 'chiuso', perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo". Così il club giallorosso sulla SuperLega. "Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti - scrive la Roma in una nota -. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, Figc, ECA e UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato". (ANSA).