Roma: Zingaretti, bene primarie, io continuo con mio ruolo

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "In queste ore girano tanti retroscena ma il tema è molto semplice: a me fa piacere questo calore e anche fiducia nei confronti del lavoro come amministratore, è un risultato della nostra comunità e del buon governo. Voglio continuare a svolgere questo ruolo". Così il presidente della Regione Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale a Cinecittà. "Sono contento che il centrosinistra stia scegliendo di convocare le primarie aprendo alla partecipazione popolare. Ci sono personalità tutte credibili e autorevoli. Chi vincerà le primarie sarà il candidato vincente per la città", ha aggiunto.

(ANSA).