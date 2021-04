Roma, lesione di primo grado al flessore per Pedro

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Altra tegola in casa Roma: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado al flessore destro per Pedro, costretto a uscire a fine primo contro il Torino. Da Trigoria filtra comunque ottimismo e Fonseca proverà a recuperarlo per la gara d'andata di Manchester. Sicuramente salterà le sfide con Atalanta e Cagliari. (ANSA).