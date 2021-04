Lazio: La settimana in consiglio regionale dal 19-22 aprile

(ANSA) - ROMA, 20 APR - SEDUTA D'AULA Il presidente Marco Vincenzi, facendo seguito alla conferenza dei capigruppo, ha convocato la seduta ordinaria n. 87, per lunedì 19 aprile, alle ore 11. All'ordine del giorno l'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 59, concernente "Approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr)".

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Martedì 20 aprile Ore 14:00 (modalità telematica) VII Commissione - Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare 1) Proposta di Testo unificato PPLL 71 e 159 concernente: "Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione". (Adozione testo); 2) Proposta di legge regionale n. 242 concernente: "Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e promozione di tecnologie innovative. Endometriosi 4.0". Prima firmataria consigliera Califano.

Ore 14:00 (modalità telematica) VIII Commissione - Agricoltura, ambiente Audizione in merito alle criticità nell'applicazione delle procedure relative al Capitolo IV della Legge Regionale n. 38 del 1999 inerente la "Tutela e Disciplina dell'uso Agroforestale del Suolo".

Audizione sulla Proposta di legge regionale n. 169 concernente: "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità".

Giovedì 22 aprile Ore 14:00 (modalità telematica) IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio. (ANSA).