Bnl: per gruppo Ghella un derivato legato a target green

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Legare le condizioni economiche di un prodotto finanziario al raggiungimento, da parte dell'azienda, di precisi obiettivi di sostenibilità, come ad esempio l'efficientamento nell'utilizzo di materiale di scarto. E' quanto prevede l' "ESG-Linked IRS" di Bnl gruppo Bnp Paribas per Ghella, gruppo attivo nelle grandi infrastrutture come metropolitane, ferrovie, autostrade e opere idrauliche.

In questo modo, spiega la banca, si punta a "perseguire precisi obiettivi di sostenibilità ambientale e allo stesso tempo di mitigare il rischio tasso d'interesse sul proprio debito". Si tratta di un derivato di copertura del rischio legato all'aumento dei tassi d'interesse sul medio-lungo termine, le cui condizioni economiche sono legate al raggiungimento, da parte dell'azienda, di precisi obiettivi di sostenibilità, come ad esempio l'efficientamento nell'utilizzo di materiale di scarto.

BNL si è impegnata con Ghella - qualora alcuni dei parametri ESG non vengano pienamente raggiunti - a destinare l'eventuale modifica automatica delle condizioni economiche, prevista dal prodotto, al finanziamento di progetti di riforestazione ad impatto diretto; BNL e BNP Paribas sono da tempo attive per favorire e sostenere la piantumazione di alberi e lo sviluppo di aree verdi. (ANSA).