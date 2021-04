Santa Cecilia, il premio Abbiati a Online For Kids

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il progetto Santa Cecilia Online for Kids ha vinto in il Premio Abbiati - Filippo Siebaneck che la critica musicale italiana assegna alle iniziative didattico-musicali. I 32 brevi videoclip della rassegna, realizzati da Gregorio Mazzarese, Vincenzo de Carlo, Laura de Mariassevich, Lorenzo Izzo, e trasmessi sul canale Youtube dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nel periodo più duro del lockdown hanno raggiunto e coinvolto moltissimi bambini con più di 170 mila visualizzazioni tra marzo e maggio.

Attraverso l'uso di oggetti casalinghi e racconti fantasiosi, il progetto education ha trasmesso in maniera ludica e leggera alcune basi della grammatica musicale, elementi di ritmo e di intonazione, informazioni sui grandi compositori e su culture musicali extraeuropee.

"L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è molto felice di aver ottenuto questo importante riconoscimento che vede coronare un progetto che ha al centro il futuro dei più giovani, visto attraverso lo sguardo della musica'', ha detto Michele dall'Ongaro, presidente dell'Accademia. E' un risultato, sottolinea, ottenuto grazie ''al lavoro ormai pluriennale di una squadra molto affiatata guidata da Gregorio Mazzarese che ha saputo approfittare delle nuove tecnologie per rivolgersi non solo ai piccoli, ma anche ai loro genitori e ai loro nonni che sappiamo essere affezionati cultori di questa esperienza online.

Avviare i più piccoli al rigore e alla fantasia che la disciplina musicale può regalare alla nostra esistenza è uno dei modi migliori per configurare un'idea di futuro condivisa e inclusiva". (ANSA).