(ANSA) - ROMA, 17 APR - Auto in fiamme nella notte a Roma.

E' accaduto in via Lodovico Pavoni, in zona Torpignattara a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Casilina e della stazione Torpignattara. Ad andare a fuoco un'auto e le fiamme si sono propagate ad altre sei. Da chiarire le cause dell'incendio. (ANSA).