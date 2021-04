Infrastrutture:Zingaretti,con sblocco opere 10 mld per Lazio

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "Lo sblocco di 57 opere, con la nomina dei commissari, è un'ottima notizia per l'Italia: per Roma e il Lazio parliamo di circa 10 miliardi di euro di investimenti, con cui si dà il via a interventi fondamentali come il completamento della Orte-Civitavecchia, il potenziamento della Salaria, la Cisterna-Valmontone.

Per la Capitale partono finalmente il progetto per la chiusura dell'anello ferroviario e gli investimenti per la Metro C, che rivoluzioneranno la mobilità della Capitale. E arrivano opere fondamentali anche per connettere il nostro territorio con le altre regioni dell'Italia centrale, come il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara e della Orte-Falconara. Ci abbiamo lavorato per anni. Ora massima velocità e impegno di tutti per far partire i cantieri e cambiare l'Italia". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (ANSA).