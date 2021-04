Lazio, stop J&J, a rischio 20mila vaccinazioni al giorno

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Lo stop del vaccino J&J blocca l'apertura di due nuovi hub e rischia di rallentare la campagna vaccinale che puntava a far entrare in campo a breve anche la rete delle farmacie con circa 20mila somministrazioni al giorno del siero monodose. A causa del blocco del vaccino Johnson&Johnson, con le dosi ferme a Pratica di Mare, sono sospese le aperture dei due hub vaccinali di Tor Vergata e di Valmontone che erano previste per il 19 aprile. I due maxi hub, infatti, avrebbero dovuto somministrare J&J.

E sul fronte vaccini l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, oggi ha sottolineato: «Sono rimasto perplesso da quello che ha dichiarato la presidente della commissione Ue parlando di una sorta di graduatoria dei vaccini, dando più valore a quelli del tipo mRna rispetto al quelli a vettore virale. Non so se abbia ragione, questo ce lo deve dire la comunità scientifica non certo un esponente, seppur autorevole, dell'Europa - ha aggiunto l'assessore - altrimenti si rischia di creare un danno alla campagna di vaccinazione. Tra l'altro ho letto l'ultimo rapporto dell'Aifa da cui emerge che i vaccini mRna hanno un livello di segnalazione per effetti collaterali superiore agli altri. Non possiamo autolimitarci - ha concluso - altrimenti rischiamo di creare un rallentamento della campagna vaccinale».

