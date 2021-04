Blatte ed escrementi topi, chiuso parte mercato Esquilino

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Blatte, escrementi di topi proprio dove venivano venduti carne e pesce. Per questo motivo il settore alimentari dello storico mercato Esquilino a Roma è stato chiuso dalla Asl dopo un intervento della polizia municipale che parla di "gravi carenze igienico-sanitarie".

Gli agenti della Polizia Locale, nucleo Esquilino del I Gruppo Centro, Ex Trevi, hanno richiesto l'intervento del personale del Sian, servizio di igiene degli alimenti e nutrizione, della Asl che ha emesso il provvedimento di chiusura.

Nel corso del sopralluogo di ieri, gli operanti hanno rilevato la presenza di blatte, volatili , escrementi di piccioni e di topi , perlopiù dove venivano venduti carne e pesce, aspetto allarmante. I pozzetti di scarico erano inoltre fatiscenti ed ostruiti da residui e scarti alimentari e le condizioni strutturali ed infrastrutturali del mercato, nel loro complesso, sono risultate inadeguate e dannose per la salute pubblica.

Per tali ragioni è scattato da parte della Asl il provvedimento di chiusura dell'area, di circa 4.000mq, che resterà in atto fino al ripristino delle condizioni di conformità ai requisiti indispensabili a garantire la salute degli avventori. (ANSA).