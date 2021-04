"Povertà educativa", 40% Comuni hinterland Roma senza nidi

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La Città metropolitana di Roma supera la media regionale, nazionale e anche quella europea per la copertura di servizi alla prima infanzia. Ma allo stesso tempo 40% dei comuni dell'area metropolitana sono sprovvisti di asili nido. Divari territoriali anche sui trasporti. Rieti è la provincia con la percentuale più alta di scuole raggiungibili (95,1%), a distanza di 40 punti c'è invece Viterbo. Roma è la città con più famiglie raggiunte dalla connessione ultraveloce (88,2%), mentre nella provincia di Frosinone sono solo il 9,8%.

Le province di Frosinone e Rieti sono ai primi posti per abbandoni scolastici nel Lazio. E' quanto emerge dal report dell'Osservatorio #conibambini sulla povertà educativa nel Lazio, promosso da Con i Bambini e Openpolis nell'ambito del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile", che ha analizzato l'offerta di asili nido, la raggiungibilità delle scuole, la transizione digitale e l'abbandono scolastico nella regione, dove vivono 913.150 i bambini e i ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni. "Le mappe dell'Osservatorio ci fanno 'vedere' la complessità della povertà educativa, con opportunità differenziate anche nella stessa area geografica, nella stessa città, nel medesimo quartiere", sottolinea Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini. (ANSA).