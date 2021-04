Europei: all'Olimpico con 25% tifosi, "grande risultato"

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il Governo italiano, secondo quanto ha appreso l'ANSA, ha dato il suo ok con una lettera del sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico per l'Europeo di calcio, nella misura richiesta dell'Uefa di "almeno il 25% della capienza". Lo apprende l'ANSA. La lettera sarà poi girata dalla Federcalcio all'Uefa.

"Gli Europei di calcio si giocheranno allo stadio Olimpico con il pubblico in presenza. Ringrazio il Governo. È arrivato l'ok anche dopo la nostra richiesta. È una bella notizia, un grande risultato per Roma e l'Italia!". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"#Europei2021 da Regione pieno sostegno a iniziativa Governo per #Roma. Pronti a fare la nostra parte a cominciare da sanità perché questo grande evento si possa svolgere in sicurezza. Sarà un banco di prova per la ripartenza e una vetrina dell'Italia che rinasce. Noi ci siamo". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

(ANSA).