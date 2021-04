Spionaggio: slitta interrogatorio per Biot

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Slitta l'interrogatorio davanti ai pm di Roma per Walter Biot, il militare di Marina arrestato per l'accusa di spionaggio. L'atto istruttorio, previsto per domani nel carcere di Regina Coeli, è stato rinviato alla luce dell'istanza presentata ieri dal difensore di Biot, l'avvocato Roberto De Vita. "Non affronteremo l'interrogatorio - ha detto il penalista - finché non avremo la possibilità di visionare i documenti posti sotto sequestro e quanto contenuto nella scheda digitale trovata in possesso del rappresentante dell'ambasciata russa". (ANSA).