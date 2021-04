Sit-in IoApro: controlli ai caselli,vigilanza in centro Roma

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Scattati i controlli delle forze dell'ordine ai caselli autostradali della Capitale e nelle stazioni ferroviarie per 'intercettare' l'eventuale arrivo di pullman o gruppi di manifestanti diretti al sit-in non autorizzato lanciato dal gruppo IoApro a Montecitorio.

Rafforzata la vigilanza nell'area del centro storico e in particolare nella zona attorno alla Camera.