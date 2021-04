Maxxi, omaggio a Gastel ad un mese dalla scomparsa

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Ad un mese dalla scomparsa, il Maxxi ricorda il Giovanni Gastel pubblicando il 13 aprile sui canali social del museo il video registrato in occasione dell'incontro "Dare del tu alla bellezza", una serata speciale trascorsa in compagnia del grande fotografo e di Davide Rondoni nell'ambito della scorsa edizione di Estate al MAXXI. "La bellezza non ha confini. La bellezza è un modo di vedere l'universo. E passa attraverso tutte le forme d'arte e le nostre stesse vite, che possono essere e divenire belle", diceva Gastel in quella occasione ed è proprio con le queste parole che il MAXXI sceglie di ricordarlo. Gastel era stato protagonista al MAXXI della retrospettiva The People I like, una straordinaria selezione dei "ritratti dell'anima" raccolti dal maestro nel corso di una carriera quarantennale. Un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo della cultura, del design, dell'arte, della moda, della musica, dello spettacolo, della politica. Ogni personaggio da lui ritratto, da Barack Obama a Marco Pannella a Bebe Vio, emana una luce speciale, nel sorriso nello sguardo e nell'atteggiamento. E la stessa empatia che nasceva tra lui e le persone fotografate é passata al pubblico del museo, che ha immensamente amato la mostra. L'omaggio del 13 aprile, precisano dal Maxxi, è la prima di una serie di iniziative che il museo dedicherà al maestro della fotografia italiana nel mondo.

