Lazio: Vincenzi eletto nuovo presidente d'Aula

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il Consiglio regionale del Lazio ha eletto il suo nuovo presidente: il dem Marco Vincenzi. Vincenzi, che ha ottenuto il quorum alla seconda votazione con 34 voti, succede a Mauro Buschini che si era dimesso giorni fa in seguito alla vicenda delle assunzioni alla Pisana. L'ex presidente aveva spiegato di aver fatto un passo indietro per "garantire" al suo "successore di nominare in piena autonomia i membri della commissione trasparenza che farà luce sulla vicenda". (ANSA).