Serie A: Roma-Bologna 1-0

(ANSA) - ROMA, 11 APR - La Roma batte il Bologna 1-0 in un incontro della 30/a giornata di serie A, giocato all'Olimpico.

Una rete di Borja Mayoral alla fine del primo tempo, peraltro ben giocato dagli emiliani, consente ai giallorossi di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte e un pareggio ma soprattutto di tenere il passo delle altre numerose contendenti per un posto in Champions League. (ANSA).