Torna la Formula E a Roma, anche Raggi 'in pista'

(ANSA) - ROMA, 10 APR - La Formula E entra nel vivo a Roma.

Le monoposto elettriche tornano a sfrecciare sul circuito dell'Eur oggi e domani. Nel secondo anno della pandemia, il campionato è in formato 'light' con dieci tappe in tutto il mondo. A Roma l'obiettivo degli organizzatori è stato quello di creare una sorta di 'bolla no Covid' con i test a tutte le persone che accedono all'area e niente pubblico. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva da Italia Uno e Sky Sport.

Sul posto anche la sindaca di Roma Virginia Raggi che prima dello start ha fatto un giro del circuito a tutta velocità con Alejandro Agag. Il pilota scherzando ha chiesto a Raggi se gli avrebbero fatto la multa e la sindaca ha risposto ridendo: "No, oggi i vigili qui non ci sono". (ANSA).