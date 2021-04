Covid: IoApro, forse sit-in a Piazza del Popolo a Roma

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Siamo in contatto con la Questura di Roma per trovare un accordo per una nuova piazza. Poche ore fa ci hanno negato piazza Montecitorio. Aspettiamo a breve la comunicazione, probabilmente la manifestazione sarà in piazza del Popolo che può contenere un numero alto di persone. In base ai pullman ci aspettiamo circa ventimila partecipanti". A dirlo Umberto Carriere, leader del gruppo "IoApro" in merito alla manifestazione lanciata per lunedì nella Capitale.

"Il nostro obiettivo rimane arrivare a Montecitorio, magari in corteo a fine manifestazione - aggiunge -. Senza l'autorizzazione di una nuova piazza andremo comunque a Montecitorio". (ANSA).