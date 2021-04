Pugilato: Zagarola inagura PalaSport con mondiale di Magnesi

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Dopo dodici anni la Grande Boxe torna sul secondo canale Rai. Infatti in occasione del 'venerdì pugilistico' del 23 aprile, a partire dalle 23.40 Rai 2 trasmetterà in diretta la sfida per il Titolo Mondiale versione Ibo dei Superpiuma tra il campione Michael 'LoneWolf' Magnesi, imbattuto dopo 18 match da professionista, e il sudafricano Khanyile Bulana.

Il match iridato sarà il 'main event' della riunione organizzata dalla BBT Boxing Team di Davide Buccioni e da A&B Events di Alessandra Branco con la collaborazione e il supporto della Federboxe e di Artmediasport. Si svolgerà nel nuovo PalaSport di Zagarolo, che sarà inaugurato proprio in quest'occasione.

Questa kermesse pugilistica continuerà poi su RaiSport dove, con il commento tecnico dell'olimpionico di Pechino Roberto Cammarelle, andrà in onda l'incontro che vedrà impegnato uno dei migliori prospetti del panorama professionistico Italiano, il welter Pietro 'The Butcher' Rossetti, opposto all'ungherese Oszkar Fiko. (ANSA).