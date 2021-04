Lazio: Luis Alberto recuperato per il Verona

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Buone notizie per la Lazio. Luis Alberto, dopo giorni di lavoro fisioterapico per il problema alla caviglia destra, è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo. Questo pomeriggio ha sostenuto tutta la seduta, compresa la parte tattica e domenica sarà a disposizione per la gara con il Verona, dove potrebbe giocare fin dal primo minuto.

Riaggregato al gruppo anche l'altro spagnolo Patric, dopo i problemi alla schiena. (ANSA).