Covid: Fipe-Confcommercio martedì in piazza, vogliamo futuro

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Fipe-Confcommercio martedì prossimo torna in piazza e lo fa con un'assemblea straordinaria, che si svolgerà dalle 11.30 in piazza San Silvestro a Roma, alla quale parteciperanno "le sigle di tutte le componenti della galassia dei Pubblici esercizi: titolari di bar e ristoranti, ovviamente, ma anche il mondo del catering e del banqueting, la ristorazione commerciale e collettiva, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell'intrattenimento".

Tutti insieme per chiedere al governo "un programma per la riapertura definitiva delle loro attività, alcune delle quali sistematicamente chiuse da 14 mesi, e una data certa per avviarlo".

L'assemblea che annunciano "ordinata, pacifica e allo stesso tempo determinata come è nello stile della Federazione nazionale dei Pubblici esercizi, vedrà gli interventi di tanti piccoli imprenditori provenienti dalle diverse parti di Italia e che avranno modo di raccontare le loro storie di quotidiana disperazione. Sono inoltre previsti interventi del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, del presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani e dello chef Massimo Bottura, patron dell'Osteria Francescana di Modena".

L'assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Federazione (Facebook, YouTube e Twitter). (ANSA).