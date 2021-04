Pau Lopez,rigore parato ha cambiato dinamica partita

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Quella parata sul rigore di Tadic ha cambiato la dinamica della partita. Secondo me abbiamo fatto bene, potevamo evitare di prendere quel gol, ma sono contento per la vittoria. Non è finita, all'Olimpico sarà dura, manca tanto". Così, intervistato da Sky Sport, il portiere della Roma Pau Lopez spiega la prodezza che, come dice lui stesso, ha cambiato il match contro l'Ajax. "Sapevo che Tadic tira spesso centrale - dice ancora Pau Lopez sul penalty - e quindi sono rimasto fermo e sono stato fortunato".

La considerazione generale dello spagnolo sulla partita è che "sapevamo che loro giocano bene e si muovono molto. Nel primo tempo però li abbiamo contenuti bene, nel secondo hanno creato di più, ma penso che alla fine abbiamo ottenuto un buon risultato per come è andata la partita, per cui sono contento".

(ANSA).