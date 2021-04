Covid: assessore Lazio, Rt 0.9, Regione resta 'arancione'

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Per il Lazio "non ci sarà nessun cambio di fascia, rimarrà arancione. Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione come i tassi di incidenza su 100mila abitanti.

Permane una situazione di pressione sulla rete ospedaliera venendo da un Rt a 1.3 però ci sono le condizioni per rimanere in arancione". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ospite di 'TimeLine' su Sky Tg24. (ANSA).