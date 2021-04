E. League: Roma; Mancini "non contestiamo metodi di Fonseca"

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Gianluca Mancini fa scudo su Paulo Fonseca. "Giocando così tanto gli allenamenti sono le partite - dice il difensore alla vigilia di Ajax-Roma-. Vengono dette certe cose per tirare la Roma nei casini. Quando c'è la settimana tipo il mister ci fa andare forte. Ma noi non contestiamo i metodi del tecnico" ha ribadito il centrale a chi chiedeva se qualche calciatore non fosse d'accordo con le sedute d'allenamento del portoghese. Sul momento della Roma poi aggiunge: "Possiamo fare molto di più e lo sappiamo anche noi calciatori in primis. Dobbiamo commettere meno errori difensivamente, cerchiamo di analizzare a Trigoria le partite dove facciamo gli errori. Ci rode essere la decima difesa del campionato". (ANSA).