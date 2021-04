Covid: serviva clienti al bancone, chiuso bar a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Chiuso dalla polizia per 5 giorni un bar all'Anagnina, alla periferia di Roma, per violazione delle norme anti-Covid. Nella tarda mattina di ieri una pattuglia della polizia ha notato che sulla soglia di un bar, non distante dal capolinea della metro A, tre uomini stavano bevendo delle birre e , alla vista dei poliziotti, hanno abbandonato rapidamente bicchieri e bottiglie e sono fuggiti. Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno proceduto al controllo dell'attività commerciale trovando all'interno del bar due clienti che stavano al bancone.

La titolare del bar è stata sanzionata ed è stata applicata la chiusura dell'esercizio commerciale per cinque giorni. (ANSA).