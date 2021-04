Bene Pasqua Auditorium in streaming, 30 mila visualizzazioni

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Ha raggiunto oltre 30.000 visualizzazioni e 90.000 persone in tutto il mondo il ricco programma di spettacoli, concerti e produzioni originali in streaming che la Fondazione Musica per Roma ha regalato al suo pubblico per tutto il weekend di Pasqua. Dal 3 al 5 aprile sono stati protagonisti online Nicola Piovani, Eugenio Bennato, Francesco Bianconi e per la Pasquetta una maratona di 6 spettacoli di Ascanio Celestini ha totalizzato tra Facebook e Youtube moltissimi accessi in particolar modo nella fascia d'età che va dai 35 ai 44 anni e con nuovi utenti oltreoceano da Perù e Australia che si aggiungono a quelli in netta crescita dei paesi europei.

Il 'Potere delle donne', la Lezione di Storia in diretta con Eva Cantarella, Alessandra Sardoni, Jennifer Guerra e Paolo di Paolo, realizzata il giorno di Pasqua da Fondazione Musica per Roma e Editori Laterza, sulla scia del nuovo ciclo in streaming disponibile sulla piattaforma www.auditoriumplus.com, ha ottenuto circa 6000 visualizzazioni. "Lo streaming e l'attività online sui nostri canali social sono diventati a tutti gli effetti una seconda casa per tutti i nostri spettatori - dichiara l'Ad della Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri - In attesa della riapertura di tutte le nostre sale e spazi, dei concerti e spettacoli dal vivo, la diffusione dei nostri contenuti è, come i dati dimostrano, atteso e richiesto". Per questi motivi la Fondazione Musica per Roma ha pianificato per tutto il 2021 gran parte delle proprie attività dal vivo, appena sarà possibile, prevedendone la contemporanea diffusione in streaming in vendita sulla piattaforma Auditorium Plus. (ANSA).