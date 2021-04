Lazio denuncia,taglio 50% Astrazeneca e 97mila dosi fantasma

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Forte preoccupazione per i tagli del 50% comunicati per le consegne di Astrazeneca del 14 aprile.

Inoltre c'è una differenza di 97.898 dosi che risultano conteggiate nel contatore nazionale ma non effettivamente ricevute". E' quanto dichiara l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. (ANSA).