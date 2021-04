Europa League: Roma; per Smalling e Mkhitaryan niente Ajax

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Mkhitaryan e Smalling sono costretti ad alzare bandiera bianca. Anche oggi hanno lavorato individualmente e Fonseca non potrà contare su di loro per la sfida di giovedì della Roma contro l'Ajax. A queste assenze si aggiungono poi quelle di El Shaarawy, Kumbulla e Zaniolo.

Quest'ultimo da giovedì inizierà a lavorare con la Primavera, ma senza contrasti. Per fine aprile, invece, potrebbe tornare tra i convocati della prima squadra. (ANSA).