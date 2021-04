Vaccini: assessore Lazio, con arrivi siamo 50% obiettivi

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Servono 15 milioni di dosi al mese per raggiungere le 500mila somministrazioni al giorno in tutta Italia. Ma ad aprile ne arriveranno solo 8 milioni: viaggiamo al 50% dell'obiettivo. Serve certezza sull'arrivo delle dosi, di cui per ora il numero è assolutamente insufficiente: le 400mila dosi di Johnson & Johnson (40mila per il Lazio) in arrivo per il mese di aprile bastano per un giorno e mezzo". Così l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, alla visita dell'hub vaccinale allestito al centro congressi della Nuvola a Roma.

