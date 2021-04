Roma: Fonseca, lotta Champions è ancora aperta

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 03 APR - Fonseca riconosce i meriti del Sassuolo e accetta di buon grado il pareggio di Reggio Emilia. "Abbiamo giocato una buona partita - ha detto il tecnico della Roma - mostrando un buon atteggiamento. Non mi aspettavo il gol del Sassuolo ma dobbiamo dare anche i meriti ai nostri avversari, una squadra che vuole sempre l'iniziativa. La lotta per la Champions è ancora aperta. Non ho scelto gli uomini di oggi pensando di risparmiare qualcuno per la coppa - ha aggiunto il tecnico romanista -, ma ho schierato gli uomini migliori per questa partita. Smalling sta recuperando bene, vediamo nei prossimi giorni". (ANSA).