Lazio: la settimana del consiglio regionale

(ANSA) - ROMA, 02 APR - SEDUTA D'AULA A seguito della riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari del 2 aprile, il presidente Mauro Buschini ha aggiornato la seduta ordinaria del Consiglio regionale n. 84, in modalità telematica, a mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 11, per la prosecuzione dell'esame della proposta di deliberazione consiliare n. 50, "Approvazione del Piano della Riserva naturale della Marcigliana - Roma di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 'Norme in materia di aree naturali protette regionali' e successive modifiche".

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Martedì 6 aprile Ore 12 - modalità telematica X Commissione - Audizione su "Commissariamento Ater Roma".

Ore 14 - modalità telematica VIII Commissione - Agricoltura, ambiente Proposta di legge n.181 del 10 settembre 2019, "Ampliamento del parco naturale regionale dei Monti Simbruini".

Ore 16 - modalità telematica XI Commissione Approvazione con modifiche del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo Ore 16,30 - modalità telematica XI Commissione - Audizione con il commissario unico straordinario Francesco De Angelis Giovedì 8 aprile Ore 12 - modalità telematica VIII Commissione - "Problematiche inerenti il passaggio delle competenze della Riserva Naturale del Monte Soratte dalla Citta metropolitana di Roma Capitale all'ente regionale di diritto".

Ore 12 - modalità telematica VII Commissione - Audizione sulla proposta di legge regionale n.

191 concernente: "Istituzione del servizio psico-oncologico nella rete ecologica regionale". (ANSA).