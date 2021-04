In fiamme cavo linea, paura su treno Roma-Lido,nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Momenti di paura a bordo di un convoglio della Roma-Lido che viaggiava all'altezza di Tor di Valle quando un cavo elettrico si è staccato e si è innescato un principio d'incendio quando è caduto a terra. Sul posto la polfer. A quanto riferito, non ci sono feriti e il macchinista ha fermato il treno facendo scendere circa 30 persone che erano a bordo.

" Il trasporto pubblico a Roma è in fiamme e la situazione per la qualità della vita dei romani non è più sostenibile e per queste ragioni la Procura della Repubblica di Roma dovrebbe aprire un'inchiesta per accertare le responsabilità del collasso dei mezzi pubblici nella capitale", afferma il leader dei Verdi Angelo Bonelli. "Io che sono un pendolare del trenino Roma-Lido sono testimone del disastro di questa linea: tre anni fa il convoglio si ruppe in galleria e le persone furono costrette a scendere dal convoglio e a camminare a piedi dentro un tunnel fino alla stazione, un'altra volta si fermò sulla ferrovia e fu effettuato il trasbordo da treno a treno con salti acrobatici dei passeggeri.", aggiunge. "La capitale d'Italia - conclude - ha i servizi pubblici in ginocchio con autobus e metro che prendono fuoco perché non si fa manutenzione, tutto ciò è vergognoso". (ANSA).